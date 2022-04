Met Parijs-Roubaix is zondag een punt gezet achter een reeks kasseiklassiekers, weliswaar in een niet alledaagse volgorde. In de resterende Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik komt op een zeldzame uitzondering na een volledig ander peloton aan de start. Tijd voor een analyse dus! Wie waren de revelaties van de voorbije campagne, waar of wie is toe aan bezinning na een mislukte reeks wedstrijden?