De oorlog in Oekraïne blijft duren en ook burgers worden zomaar aangevallen. In een bewakingsvideo die dateert van vrijdag 15 april is te zien hoe een wandelende vrouw in Charkov plots wordt opgeschrikt door enkele explosies. Ze duikt meteen naar de grond en blijft roerloos liggen tot ze denkt dat de kust terug veilig is.