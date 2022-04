Mensen zonder papieren die voormalig KBC-gebouw bezetten hebben zich verplaatst

Een honderdtal mensen zonder papieren bezette sinds augustus 2021 enkele maanden het voormalige KBC-gebouw aan de Havenlaan in Brussel. De eigenaar had hen de toestemming gegeven om er te verblijven tot 31 maart, wat uiteindelijk werd verlengd tot 8 april. Gisteren/zondag verbleven er nog zo’n 70 sans papiers.

Die hebben zich zondag verplaatst naar een leegstaand gebouw in de Papenvest 56 in Brussel. Met deze bezetting willen ze twee boodschappen uitdragen. “De eerste boodschap is gericht aan alle mensen zonder papieren in België: laten we de strijd voortzetten”, luidt het. “De tweede boodschap is gericht aan de stad Brussel: we willen een waardig leven voor alle mensen zonder papieren.”

De groep heeft al contact gelegd met de Brusselse burgemeester, Philippe Close.