700 voetballertjes leven zich uit op paastornooi van Heers VV

“Wij wilden met dit paastornooi de jeugdspelers weer wat voetbalplezier laten beleven tijdens de paasvakantie”, vertelt bestuurslid Guy Hannosset. “De afgelopen twee jaar was corona de grote spelbreker. Nu namen er liefst 71 ploegjes deel, goed voor ongeveer 700 spelertjes. Op woensdag was het de beurt aan de U6, U7 en U8 en op donderdag aan de U9, U13 en U15. Vrijdag sloten we af met de U10 en U11. Verspreid over de drie dagen waren er dan ook 900 toeschouwers, het tornooi was een groot succes zonder incidenten. En paaszaterdag werd het nog mooier: onze eerste ploeg kroonde zich ’s avonds tot kampioen in vierde provinciale door te winnen op het veld van Paal-Tervant. Nadien barstte er al een eerste kampioenenfeest los in de kantine van Heers.” Jongens en meisjes van 5 tot 15 jaar uit Heers en omgeving zijn nu elke woensdag in april en mei vanaf 18 uur welkom om een balletje te komen trappen tijdens de open trainingsdagen. (frmi)