Imposante rookpluim verontrust Kuringen: tuinhuis en houtstapel gaan in vlammen op

Op paasmaandag rond het middaguur heeft een hoge zwarte rookpluim voor nieuwsgierige ongerustheid gezorgd in Kuringen. Die kwam van een brandend tuinhuis met houtstapel in de Sint-Janshoefstraat. Ook een deel van de garage werd vernield.

De imposante rookpluim was tot ver te zien. — © rr

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het brandweerkorps van Hasselt had de situatie snel onder controle. De brand woedde achter een huis in Kuringen. Van op straat was de schade niet te zien, maar de rook heeft wel de hele buurt opgeschrikt. maw