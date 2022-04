Andy opent eigen weggeefwinkel

Tongeren

Andy Vermeersch (45) heeft zijn een eigen weggeefwinkel geopend. In een slaapkamer van zijn rijhuis op de Bilzersteenweg 189 kunnen mensen terecht voor allerlei spullen: zowel kleding, speelgoed als huisraad. Andy is al jaren één van de vrijwilligers in de Nieuwe Volksbond. “Ik doe dit voor kansarmen die het financieel moeilijk hebben. Een vriendin heeft een oproep voor spullen via Facebook gelanceerd. Bezoekers mogen maximaal vijf artikels uitkiezen, want ik wil dat iedereen iets kan meenemen”, vertelt Andy die zelfs voor dozen en plastic zakken heeft gezorgd. De winkel is open op weekdagen (behalve donderdag) van 17 tot 21 uur en op zaterdag van 13 tot 18 uur. diro

Info: 0471/425920