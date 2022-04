Leerlingen Viio slalommen op funpiste

Borgloon

De leerlingen van het tweede jaar secundair onderwijs van Viio Borgloon trokken er met hun spitsbroeders van Viio Tongeren eropuit in de paasvakantie om te gaan skiën. Elke dag stonden de jongeren stipt om 9 uur klaar om de bergen af te dalen in de verse sneeuw. Ze werden bijgestaan door leerkrachten en skimonitoren. De sneeuw lag er goed bij in het skigebied Klausberg en de gevorderden toonden hun talent op de funpiste. Ook de anderen konden pistes nemen met een hogere moeilijkheidsgraad. ’s Avonds was er animatie zoals een quiz, een film- of spelletjesavond met een ‘late night snack’ en de laatste avond een knalfuif. Na de laatste skiles volgde de prijsuitreiking en keerden de leerlingen moe maar voldaan huiswaarts. rudc