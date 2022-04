Kroningsgroep Soldaten herstelt schilden en helmen

Tongeren

De Romeinse soldaten van de kroningsgroep ‘Kruiswegontmoeting’ hebben hun wapenuitrusting in orde gebracht. Dat gebeurde in de kelder van de Viio-humaniora. Aan de metalen helmen werden riempjes bevestigd en de schilden werden hersteld: “Doordat de schilden tijdens de processies telkens op de grond worden gezet, ziet de onderste boord erg af. Die hebben we nu versterkt met houtlijm en een laag polyesterverf”, vertelt voorzitter Michel Bellis. “We zijn nog op zoek naar één soldaat voor ‘peloton 1’ en een tiental reservesoldaten. Enkele slavinnen zijn ook nog welkom.” De groep pakt uit met nieuwe lansen. “De oude zijn te koop voor 5 euro per stuk, anders blijven ze hier toch maar in de kelder liggen”, besluit Frank Theunissen. diro