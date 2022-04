Kleine Tuyters zoeken eitjes op paasweide in Horpmaal

Zondagvoormiddag had de paashaas heel wat lekkers verstopt op de paasweide aan de Kleine Veldweg in Horpmaal. — © Dorpsraad Horpmaal

Dorpsraad ‘Den Tuyter’ organiseerde er, na twee jaar coronapauze, opnieuw een Tuyterse paaseierenraap. “Naar goede gewoonte mogen de kinderen van 0 tot 10 jaar hier op Pasen hun mandjes komen vullen”, vertelt Michel Mathei van de dorpsraad. “Alle kindjes die aanwezig zijn, hebben via familie of vrienden een band met het dorp.” Terwijl de ouders en grootouders genoten van een drankje, mochten de kinderen - na een korte opwarming met de paashaas – paaseitjes gaan zoeken in de weide. Na de zoektocht werd de buit eerlijk verdeeld, zodat de 41 kleine ‘Tuyters’ tevreden naar huis konden. (frmi)