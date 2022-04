David Goffin treft Filip Krajinovic in eerste ronde van ATP-toernooi in Belgrado

David Goffin (ATP 49) neemt het op tegen de Serviër Filip Krajinovic (ATP 45) in de eerste ronde van het ATP-toernooi in het Servische Belgrado (gravel/534.555 euro).

De Luikenaar leidt met 4-2 in de onderlinge confrontaties met Krajinovic. Goffin won de laatste twee duels met de Serviër, vorig jaar in Doha en in 2020 op de US Open.

Indien hij de eerste ronde overleeft, speelt Goffin in de tweede ronde tegen ofwel de Portugees Joao Sousa (ATP 85) ofwel een kwalificatiespeler.

David Goffin is de enige Belg in Belgrado, waar de Serviër Novak Djokovic (ATP 1) het eerste reekshoofd is.

Gezakt naar 49e plaats op ATP-ranking

David Goffin heeft met het zicht op zijn treffen met Krajinovic wel twee plaatsen moeten inleveren op de maandag gepubliceerde wereldranglijst in het mannentennis. De Luikenaar is nu 49e op de ATP-ranking.

De Belgische nummer een werd afgelopen week uitgeschakeld in de achtste finales van het Masters 1000-toernooi in Monte Carlo. Zijn opponent in die derde ronde, de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina, stoomde nadien door tot in de finale. Dat levert hem 19 plaatsen winst op. Hij staat nu op de 27e plaats.

De Serviër Novak Djokovic, die in Monte Carlo in de tweede ronde onderuit ging tegen Davidovich Fokina, blijft aan de leiding, voor de Rus Daniil Medvedev en de Duitser Alexander Zverev. Rafael Nadal is vierde. De Griek Stefanos Tsitsipas, die in Monte Carlo zijn titel verlengde, behoudt zijn vijfde plaats.

Er is slechts een wijziging in de top twintig. De Argentijn Diego Schwartzman (15e) doet haasje-over met de Canadees Denis Shapovalov (16e). De Bulgaar Grigor Dimitrov, halvefinalist in Monte Carlo, klimt van de 29e naar de 23e stek.

Zizou Bergs blijft de Belgische nummer twee op de 196e plaats (-1).