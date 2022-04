Paashazen Landelijke Gilde Kuringen verstoppen 300 eitjes

Hasselt

Na twee jaar onderbreking was het Prinsenhof in Kuringen opnieuw het decor voor de Paaseierenraap van de lokale Landelijke Gilde. “Het is de tweede editie van dit evenement dat wij organiseren voor de kinderen en kleinkinderen van onze leden en voor de kinderen van de Kuringse KLJ”, vertelt voorzitter Ludo Bex. “De paashazen hebben rond het Prinsenhof 300 paaseieren verstopt. Hardgekookte uiteraard, bij zonneschijn zijn chocolade eieren echt geen goed idee. Om iedereen evenveel eitjes te kunnen geven, hebben onze twee paashazen zich ‘gewapend’ met reuzenmanden. Daar worden alle gevonden eitjes in gedeponeerd en nadien worden ze eerlijk over alle kinderen verdeeld.” raru