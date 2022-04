Workshops Kunstacademie trekken heel wat jongeren uit Riemst en Voeren

Riemst/Voeren

Ook tijdens de Paasvakantie hebben de leerkrachten van de Kunstacademie Voeren-Riemst niet stilgezeten. In het begin van de ‘Goede Week’ organiseerden zij zowel in Voeren als in Riemst workshops theater, muziek en beeld en die kenden een groot succes. Zo was de workshop ‘beeld’ in Val-Meer reeds weken op voorhand volgeboekt. Ook de workshops muziek en theater in Zichen en in Voeren trokken heel wat belangstellenden. “Om praktische redenen hebben we de workshops telkens moeten beperken tot 20 deelnemers. In het totaal namen 62 kinderen deel”, aldus directeur Conrad Onclin. Ook de kinderen waren bijzonder opgetogen. eva