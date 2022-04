Forum voor vrije tijd & welzijn start op 20 april

In het kader van zijn inspraak- en participatiebeleid organiseert het gemeentebestuur van Lanaken woensdag 20 april voor de eerste keer het Forum voor Vrije Tijd en Welzijn. Dat zal plaatsvinden in het CC Lanaken om 19.30 uur. Het Forum is een avondvullend netwerkmoment over actuele, vrijetijds- en welzijnsthema’s met boeiende lezingen en inspiratievolle workshops.

De bijeenkomst start met een plenair gedeelte waarin verklaart wordt waarom de diverse vroegere adviesraden vervangen worden door het nieuwe Forum voor Vrije Tijd & Welzijn. Nadien wordt er in meerdere groepjes gewerkt die zullen brainstormen over het verenigingsleven, over subsidies, over de Uitpas, over de rol van de Bron...

Daarna passeert elke groep ook even aan enkele adviesstanden waarin gemeentelijke projecten worden voorgesteld. Denk daarbij ook aan algemene zaken zoals de herinrichting van de Houterstraat in Gellik, de bebloeming van bermen en pleintjes, het gebruik van gemeentelijke infrastructuur, de oprichting van een Kernraad en nog veel meer.

Wie aan het Forum wil deelnemen moet zich haasten door in te schrijven via www.destemvanl.be (eva)

Info: www.destemvanl.be