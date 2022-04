Jubileumconcert twee keer geannuleerd, opbrengst nu toch naar goed doel

Nieuwerkerken

Het Koninklijke Sint-Ceciliakoor uit Nieuwerkerken had in 2020 een groots jubileumconcert gepland ter ere van het 70-jarige bestaan. Maar corona gooide roet in het eten. Hetzelfde scenario herhaalde zich in 2021, opnieuw moest het jubileumconcert worden geannuleerd. “Uiteindelijk hebben we beslist om geen jubileumconcert meer te organiseren, de termijn werd te lang. De opbrengst van het concert ging normaal naar een goed doel. We hebben de mensen die kaarten hadden gekocht voorgesteld om hen terug te betalen, maar ze konden ook kiezen om het geld weg te schenken. En dat hebben ze massaal gedaan, daar zijn we hen heel dankbaar voor”, zegt bestuurslid Marie-Thérèse Braeken. Samen met de andere bestuursleden van het koor overhandigde ze na de Paasmis een cheque van 1.447 euro aan de vzw Kleine Prins. “Met dit geld kunnen we gezinnen steunen met kinderen die door een levensbedreigende ziekte zijn getroffen”, zo reageert Veronique Pluymers van Kleine Prins. len