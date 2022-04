Jeugdraad schiet met lasers en houdt brainstorm

Voeren

De jeugdraad heeft aan het Heem De Komberg in Sint-Martens-Voeren een avond lasershooten georganiseerd. Elke deelnemer kreeg een lasergun waarmee ze individueel en/of in groep ”hun levens” moesten verdedigen. “Het werd een super leuke avond waarna er achteraf nog gezellig gebrainstormd werd over eventuele vernieuwingen of verbeteringen die er in Voeren mogelijk zijn”, klinkt het. De jeugdraad geeft advies aan het gemeentebestuur over het jongerenbeleid. (nm)