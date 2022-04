PODCAST. In de Perszaal - Parijs-Roubaix: “Hilaire Van Der Schueren was niet altijd tevreden over Tom Devriendt omdat er meer inzat dan eruit kwam. Tot nu”

De snelste Parijs-Roubaix uit de geschiedenis. U en ik hebben een speedpedelec nodig om met 45,8 kilometer per uur te fietsen, maar de batterij zou het nooit zo lang volhouden als de motor van Dylan van Baarle. Samen met wielerredacteurs Wim Vos en Guy Van Den Langenbergh blikken we terug op een editie die we verder onthouden voor de sensationele vierde plaats van Tom Devriendt. Intermarché-Wanty-Gobert mag stilaan dé revelatie van het voorjaar genoemd worden. Bij de vrouwen won Elisa Longo Borghini, die nochtans twijfelde om te starten. Maar een bezoekje van haar vriend deed wonderen.

Ontdek de podcasts van ‘De Koers is van ons’

Het is niet zomaar een slogan, het is het hele jaar door het motto van Het Nieuwsblad. De Koers, die is van ons. In tekst, maar ook in audio. Daarom biedt Het Nieuwsblad u naast krant en site doorheen het seizoen een reeks wielerpodcasts aan. Met de ‘Koers is van Ons: Voorjaar 2022’ verplaatsen host Michaël Van Damme en onze wielerjournalisten hun blik weer naar de weg. Voor elke topkoers blikken zij vooruit in “Onze Sterren”, na elke topkoers blikken ze terug “Vanuit de Perszaal”. En dat laatste mag u letterlijk nemen.

Podcast De Koers is van Ons. Beluister hier al onze producties.