Schilder Lieven Fabry laat zich inspireren door oorlog in Oekraïne

Kortessem

Lieven Fabry uit Kortessem schildert samen met zijn vrienden in het team van Covida (voorheen Tevona). Iedere maandag vind je hem samen met 7 vrienden in hun atelier aan de Bedrijfsstraat in Hasselt en dit onder leiding van Nina Havemans. Iedereen schildert er op zijn eigen tempo en naar zijn inspiratie. Lieven liet zich voor zijn laatste werk inspireren door de oorlog die momenteel woedt in Oekraïne. In dit werk herken je de typische stijl van Fabry. Treinen, schepen, gebouwen en de weg ernaartoe zijn elementen die steeds terugkeren. Hij ontwerpt een wereld die parallel is aan de realiteit. In 1992 sloot Lieven Fabry zich aan bij het kunstatelier Tevona. Op 16 juni worden de werken van verschillende kunstenaars geveild voor de werking van Covida.(rapo)