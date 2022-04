De herrijzenis van Bart Cannaerts als quizmaster: “Ik ben met mijn gat in heel veel boter tegelijk gevallen”

“Enthousiast maar onverstaanbaar” presenteerde hij al eens één seizoen ‘De pappenheimers’. Acht jaar later, en een generale repetitie onlangs in ‘De slimste mens’, is Bart Cannaerts (41) opnieuw quizmaster in zijn zelfbedachte ‘De dag van vandaag’ op Eén. Een gesprek over slecht articuleren, Lustige Ludo’s en de grenzen van humor. “Ik lach alleen met mensen die hoger op de sociale ladder staan. Maar er staan niet veel mensen hoger dan ik.”