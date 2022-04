Paaseierenraap in Nieuw Sledderlo en Vlakveld

GENK

In het park in Nieuw Sledderlo en nadien ook op het pleintje in de wijk Vlakveld konden tal van kinderen hun hartje ophalen tijdens een paaseierenraap. Niet zoals de traditie het wil met chocolade en andere eetbare eieren, maar met plastic exemplaren. “Omwille van corona hebben we niet zoveel met en voor kinderen kunnen doen”, zegt Karel Kriekemans, schepen van jeugd. “Daarom zijn we gaan brainstormen over hoe we hen toch een leuke dag konden bezorgen. In plaats van echte eieren hebben we er gebruikt die ze kunnen inruilen. Ze kregen tijdens de zoektocht allemaal een kaart mee waarbij gezocht moest worden naar de met de kleur corresponderende eieren. Als de opdracht volbracht was, kregen ze een zakje met snoep, een speelkaart met speeltuinen in Genk en een appel.” cn