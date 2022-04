Deze school leerde 70.000 mensen dansen

Hasselt

Dansschool Libert in de TT-wijk heeft dit jaar twee reden om de vieren. De dansschool bestaat 60 jaar en het is een kwarteeuw geleden dat Paul Libert de dansschoenen doorgaf aan zijn assistente Lydia Decabooter en haar man Geert Stockx. “Wij hebben er resoluut voor gekozen om aan social dancing te doen en niet aan wedstrijddansen ”, vertelt Lydia. “Plezier maken en genieten, daar gaat het bij ons om. In de loop der jaren hebben we een 70.000-tal mensen leren dansen en heel bijzonder: we hebben 600 koppels hun openingsdans voor het huwelijk aangeleerd. Verder hebben we veel goede herinneringen, onder meer aan de opening van de Groene Boulevard, toen we met 300 cursisten de ring ’ingedanst’ hebben. We namen ook het initiatief voor ’Hasselt danst’ en waren recent nog te zien in het VRT-programma ‘Iedereen Beroemd’. raru