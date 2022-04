Handelaars van ‘De Vrije Met’ houden inzamelingsactie voor Oekraïne

Zoutleeuw/Sint-Truiden

Net op de grens met Limburg, in Halle-Booienhoven ligt ‘De Vrije Met’. De meest authentieke brocante en antiekmarkt van de streek. “De oorlog in Oekraïne maakte ook hier een diepe indruk. De beelden van verwoeste gebouwen, slachtoffers en de enorme vluchtelingenstroom raken ons allemaal”, zegt organisator Paul Moers. Alle handelaars van de brocantemarkt sloegen de handen in elkaar en organiseerden een benefietveiling voor de oorlogsslachtoffers in Oekraïne. De opbrengst (een combinatie van de veiling en een wafelverkoop) bedroeg 3.052 euro. “Er werden zo‘n 200 diverse stukken binnengebracht. Van schilderijen, lampen tot bijzondere curiosa. Met zo’n honderd deelnemers werd er amusant geboden, het praalstuk van de veiling was een stoel vervaardigd van een gewei. Deze stoel werd verkocht voor 270 euro”, besluit Moers.