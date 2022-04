Wandelaars van Sport+ en Rust Roest gaan weer op stap

Kinrooi

Na een lange onderbreking wegens corona zijn de wandelaars van Sport+ uit Kinrooi, samen met hun collega’s van Rust Roest uit Maaseik weer actief geworden. “Voor de mensen die de weg naar onze wandelingen met vrije start niet onmiddellijk vinden, organiseren we regelmatig begeleide wandelingen waarbij je dus geen pijltjes moet volgen of zelf de weg zoeken”, aldus wandelbegeleider Martin Meyssen en voorzitter Louis Kessels. “Zo’n wandeling is ongeveer acht kilometer lang of heeft een wandeltijd van twee uur.” pabr