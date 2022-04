Markant Lanaken zet paasactie op touw voor opvangtehuizen

Lanaken

De lokale Markantgroep uit Lanaken heeft de afgelopen week een paasactie georganiseerd voor het goede doel. “We bieden een kwalitatieve en uitgebreide waaier aan activiteiten voor vrouwen. Ieder jaar trachten we een activiteit in te richten voor het goede doel. Omdat Huize Sint-Augustinus met kinderopvanghuizen op vijf locaties in Lanaken toe is aan renovatie van het meubilair van de kinderkamers, willen we dit project graag ondersteunen”, vertelt voorzitster Veerle Coetsiers. De dames trokken de markt op met pakketjes chocolade eieren. “In totaal hebben we 550 pakketjes met chocolade eitjes verkocht. Onze dank gaat uit naar de lokale handelaars en enkele grote bedrijven die ons gesteund hebben om deze actie mogelijk te maken”, aldus de bedrijvige dames. joge