Don’t try this at home: Fransman dokkert zonder handen over kasseien in Parijs-Roubaix

Jérémy Lecroq (B&B Hotels - KTM) had het zondag duidelijk naar zijn zin tijdens Parijs-Roubaix. Op sociale media dook een filmpje op waarop te zien is hoe hij zonder handen aan het stuur over de kasseien dokkert en het publiek opzweept. De 27-jarige Fransman haalde uiteindelijk de finish in Roubaix niet.