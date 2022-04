Gloednieuw BMX-parcours opent in Sport-in-Genk-Park

WATERSCHEI

In het Sport-in-Genk-Park is een gloednieuw BMX-parcours geopend. Het parcours werd ontworpen in samenwerking met BMX’ers. Het is vooral bestemd voor beginners. In Kattevennen is er al eentje waar gevorderden terecht kunnen. “Voor de aanleg van het parcours en de vernieuwing van de Finse piste hebben we in totaal 134.000 euro uitgetrokken”, zegt schepen van Sport Kathleen Parthoens. “We willen vooral inwoners van Genk aanzetten meer te bewegen. In coronatijd is nog maar eens gebleken hoe belangrijk sport in publieke ruimte is. Dat houden we zo laagdrempelig als mogelijk. Daarom is ook het BMW-parcours voor iedereen gratis toegankelijk. Net zoals tal van andere voor publiek toegankelijke sportplekken in Genk waaronder de Finse piste en de buitenfitness.” cn