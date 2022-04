Spektakel in NBA: play-offs beginnen met heerlijke ‘buzzer beater’ van Jayson Tatum voor Boston Celtics tegen Brooklyn Nets

Boston heeft de eerste confrontatie met Brooklyn nipt met 115-114 gewonnen in de eerste ronde van de play-offs in de NBA. Jayson Tatum was de held van de avond met zijn buzzer beater. Ook titelverdediger Milwaukee, Phoenix en Miami trokken zondag aan het langste eind.

Met nog 38 seconden te spelen in het TD Garden leidden de Nets met 113-114. Kevin Durant (23 ptn) verzuimde de voorsprong uit te diepen. De lay-up van Tatum (31 ptn) vlak voor de buzzer bezegelde het lot van Brooklyn. Kyrie Irving blonk uit bij de Nets met 39 punten.

Milwaukee haalde het verder met 93-86 van Chicago. Giannis Antetokounmpo liet bij de Bucks 27 punten en 16 rebounds optekenen. Maar vooral Brook Lopez maakte het verschil. Hij lukte 7 van zijn 18 punten in het laatste quarter.

Miami, in 2020 finalist, versloeg Atlanta met 115-91. Duncan Robinson liet 28 punten optekenen, met een bijna perfecte 8/9 vanaf de driepuntlijn.

In het Westen werd de logica gerespecteerd in het duel tussen Phoenix, het beste team van het reguliere seizoen, en New Orleans. De Suns, vorig jaar verliezend finalist, wonnen met 110-99. Chris Paul was goed voor 30 punten en 10 assists.