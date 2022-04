Kunstenaar eert Ayrton Senna met speciale kunst F1-bolide

Tijdens het komende raceweekend van de GP van Emilia-Romagna zal er in het Ayrton Senna Museum in Imola hulde gebracht worden aan de betreurde held met een kunstwerk in de vorm van een F1-bolide.

Een voormalige showcar van McLaren is door de Franse artiest Jisbar getransformeerd in een kunstwerk dat hulde moet brengen aan de legendarische Ayrton Senna die in 1994 het leven liet in Imola.

Aan de ene kant van de bolide zien we street art met de beeltenis van Senna en de Braziliaanse kleuren terwijl we aan de andere kant drie iconische kleurschema’s zien van de bolides waarin we Senna aan het werk gezien hebben.

Het ‘Senna Now’ kunstauto-project is opgezet door de Italiaanse modeontwerper Matteo Macchiavelli die in zijn jeugd een enorme fan van Senna was.

“Ik bracht mijn jeugd door met het volgen van de races en de ‘magie’ van mijn held,” zei Macchiavelli. ”Ik werd geïnspireerd door zijn levensstijl en zijn lessen, die nog steeds bij me zijn nu ik ouder ben.”

“Het charisma van Ayrton Senna, zijn persoonlijkheid, alle uitdagingen die hij aanging en zijn menselijkheid hebben mij en veel mensen zoveel inspiratie gegeven dat ik me begon voor te stellen hoe ik iets kon creëren dat een aantal aspecten van de bijzondere boodschap die hij wist over te brengen kon centraliseren en naar voren kon laten komen: uitdaging, creativiteit en menselijkheid.“

Na de race in Imola zal de bolide ook nog te bewonderen zijn op tijdens de F1-races van Miami en Monaco en ook ook op kunstfestivals in Venetië en Miami.

