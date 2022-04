IS roept aanhangers op om opnieuw aanslagen te plegen in Europa

Het terreurnetwerk Islamitische Staat (IS) heeft zondag gezegd dat het zijn vorige leider, die in februari om het leven kwam, zou “wreken” en riep zijn aanhangers in één adem op van de oorlog in Oekraïne gebruik te maken om weer aanslagen in Europa te plegen.

Op 3 februari maakte de Amerikaanse president Joe Biden de dood bekend van de voormalige leider van IS, Aboe Ibrahim al-Hashimi al-Qoeraishi. De man blies zichzelf op tijdens een operatie van de speciale strijdkrachten van de VS in het noordwesten van Syrië, een regio die onder controle staat van de jihadisten. Zijn dood werd, samen met die van de voormalige woordvoerder van de groepering, op 10 maart door de terreurorganisatie bevestigd.

De huidige woordvoerder van IS kondigde in een audioboodschap op Telegram zondag een wraakcampagne aan. Het netwerk riep zijn volgelingen ook op om de aanvallen in Europa te hervatten door gebruik te maken van de “kruisvaardersoorlog”, in een verwijzing naar de Russische invasie in Oekraïne.

Nog steeds aanwezig

Aboe Hassan al-Hashimi al-Qoeraishi, de nieuwe leider van de radicale soennitische organisatie - en de derde van de groep sinds haar oprichting - heeft tot dusver weinig indruk gemaakt. Na een bliksemsnelle opkomst in 2014 in Irak en buurland Syrië en de verovering van uitgestrekte gebieden, zag IS het zelfverklaarde “kalifaat” afbrokkelen door opeenvolgende offensieven in deze twee landen, in respectievelijk 2017 en 2019.

Maar Islamitische Staat is wel degelijk nog altijd aanwezig in Irak en Syrië. Volgens een vorig jaar gepubliceerd VN-rapport zou de jihadistische organisatie in beide landen over “in totaal 10.000 actieve strijders” beschikken.