Oekraïense grootvader (84) rijdt 1.000 kilometer om zijn familie te redden: “Ik had nog nooit zo lang gereden in mijn leven”

De familie van Valentyn Mykolayovych (84) zat al bijna een maand verscholen in de kelder van hun huis in het Oekraïense dorpje Stepowe, nabij Charkov. Toen de voorraden op raakten, en nadat moeder Maria bijna om het leven kwam bij een Russisch bombardement, besliste de familie om te vluchten.

Grootvader Valentyn is echter het enige familielid dat met een auto kan rijden. De kranige 84-jarige liet zich niet afschrikken door de opdracht, kroop achter het stuur, en bracht zijn dochter, schoonzoon, drie kleinkinderen en de teckel in veiligheid. “Eerst gingen we naar een vluchtelingencentrum in Zaporizja, en daarna de lange reis naar Ivano-Frankivsk”, aldus Valentyn. “Een reis van meer dan 1.000 kilometer. Ik had nog nooit zo lang gereden in mijn leven. Maar nu zijn we tenminste voorlopig veilig. Toen ik een kind was, speelde ik met granaten. Ik wilde niet dat mijn kleinkinderen ook zo moesten opgroeien.”

Het verhaal van de familie gaat momenteel viraal op het internet. Het werd niet onafhankelijk geverifieerd.