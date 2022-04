Twintig jaar geleden, op 18 april 2002, werd het leefloon ingevoerd. Het moest een positiever beeld geven dan het verguisde bestaansminimum, zoals de uitkering tot dan heette. Maar zijn de doelen van toen gehaald? Twintig jaar later maken we de balans op in ons dossier, en vragen we leefloners zelf hoe zij rondkomen. Dit is hun verhaal.