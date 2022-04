Nieuwe tweede plaats voor Wout van Aert in grote eendagskoers: lijstje wordt stilaan indrukwekkend

Wout van Aert (27) moest zondag in Parijs-Roubaix vrede nemen met de tweede plaats. Zijn beste resultaat ooit in de Hel van het Noorden, maar opnieuw net geen overwinning in een belangrijke eendagskoers. Het lijstje met tweede plaatsen (eendagskoersen en kampioenschappen) wordt zo nog wat langer: acht tweede plaatsen sinds 2019. Van de E3 tot de Ronde van Vlaanderen, de olympische wegrit in Tokio en Parijs-Roubaix.