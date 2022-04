Nog een week en we weten of Emmanuel Macron zichzelf opvolgt als president van Frankrijk, dan wel of Marine Le Pen de allereerste vrouwelijk president van onze zuiderburen wordt. Halfweg de ‘entre-deux-tours’ is Macrons voorsprong opnieuw wat groter, mede dankzij enkele flaters van zijn opponente. Al is de race naar het Elysée nog lang niet gelopen.