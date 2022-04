Wie heeft mijn slang gezien? Klopjacht op twee meter lange python aan de gang in Japanse grootstad

In de Japanse grootstad Kurashiki, op zo’n 680 kilometer van hoofdstad Tokio, wordt met man en macht gezocht naar een ontsnapte koningspython. Dat meldt de Japanse televisiezender NHK.

De eigenaar van de twee meter lange slang had het reptiel net met de auto opgehaald bij een vriend, die een paar dagen op het huisdier had gepast. Toen de man zijn wagen uitlaadde op een parkeerplaats aan zijn flat, realiseerde hij zich plots dat de slang verdwenen was. Na een tevergeefse zoektocht nam hij uiteindelijk contact op met de politie.

De politie van Kurashiki riep de inwoners op tot verhoogde waakzaamheid. Pythons zijn niet giftig, maar doden hun prooi door zich om hen heen te wikkelen. Ze voeden zich doorgaans met warmbloedige dieren, zoals vogels en zoogdieren.

Exotische dieren van allerlei aard zijn zeer gewild bij Japanse verzamelaars. De eigenaar van de koningspython hield het dier in een glazen terrarium in zijn huis. Daarvoor is geen speciale vergunning nodig.