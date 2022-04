Pechvogel Julie De Wilde mag ziekenhuis verlaten na zware val tijdens Parijs-Roubaix: “Ik herinner me niks meer van de crash”

De Helleklassieker maakte dit weekend weer helemaal zijn naam waar. Ook onze Julie De Wilde deelde in de miserie. Ze kwam zaterdag zwaar ten val en werd onmiddellijk afgevoerd naar het ziekenhuis. Het verdict: twee breuken in de zesde ruggenwervel en een heleboel schrammen. Maar laat zondagavond mocht De Wilde alvast het ziekenhuis verlaten.

Op haar Instagram gaf het Belgische wielertalent zondag een laatste update over haar opgelopen schade: “Ik heb niet veel gezien van de Hel van het Noorden. Maar uiteindelijk kan ik zeggen dat het allemaal veel erger had kunnen aflopen. Ik heb twee kleine breuken opgelopen aan de voorste zijde van mijn zesde ruggenwervel en wat schrammen.”

“Jammer genoeg herinner ik me helemaal niks meer van de crash. Als er iemand meer informatie heeft of iets heeft gezien, laat me dat dan zeker weten”, roept ze ooggetuigen nog op om zich te melden.