Lotte Kopecky haalt daags na tweede plek in Parijs-Roubaix ook podium in regenboogtrui

Daags na haar tweede plaats in Parijs-Roubaix is Lotte Kopecky er zondag in geslaagd ook het podium te halen in de International Belgian Track Meeting op de wielerbaan van het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx in Gent. Ze werd tweede in de puntenkoers.

Kopecky, die eerder op de dag ook al aan de start was gekomen in de scratch, moest in de puntenkoers in de namiddagsessie enkel de Japanse Yumi Kajihara voor zich dulden. Als regerend wereldkampioene in de puntenkoers mocht de naar Oost-Vlaanderen uitgeweken Antwerpse aan de slag in haar regenboogtrui.

Kopecky was niet de enige Belgische die tijdens de driedaagse pistemeeting in Gent het podium haalde: Robbe Ghys en Lindsay De Vylder werden op zaterdag derde in de ploegkoers bij de mannen, waarin de Europese kampioenen Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip de zege pakten. Oud-wereldkampioene Nicky Degrendele eindigde diezelfde dag als derde in de keirin.