“Zonnig met hoge sluierwolken”

Namiddag wordt de bewolking over het westen van België dikker maar in Limburg blijft het nog vrij zonnig. De temperatuur loopt op naar een behoorlijke 18 a 19°C.

Tijdens het eerste deel van de dag waait er een zwakke zuidoostenwind. Naar de avond toe zal de wind nagenoeg volledig wegvallen.

In de nacht naar dinsdag breiden de dikkere wolkenvelden zich over onze provincie uit. Daardoor blijft de temperatuur ruim boven nul. Het wordt windstil maar de lucht in de onderste luchtlagen is te droog om eventueel mist te kunnen doen ontstaan.

