Zesde afvaller verlaat ‘De mol’: “Aan mijn medekandidaten nog één raad...”

Zondagavond is ‘molavond’, Pasen of niet. Na enkele onverwachte exits – niet in het minst die van de mol zelf – was dit een klassieke aflevering van ‘De mol’. Verdachte handelingen, proeven die even onderhoudend als enerverend zijn en een afvaller. Dat was dit keer boomverzorger Bert Van Tichelen (45). “Het was toch schrikken toen Philippe uit het spel stapte.”

De vijfde aflevering van De mol was toch weer een beetje de eerste. Na de veelbesproken exit van Philippe moesten de resterende deelnemers op zoek naar een nieuwe saboteur. Eén ding is zeker: Bert was het alvast niet. De boomverzorger moest zondagavond zijn boeltje pakken na een bewogen aflevering. Ook voor de kandidaten was het immers even wennen.

“Toen Philippe uit het spel stapte, wisten wij niet wat er gebeurde”, vertelt Bert nu. “Je weet als kandidaat dat je alles kan verwachten in dit programma, maar dat was toch schrikken. Maar ik begreep hem. En voor mij is compassie en begrip altijd belangrijker dan eender wat en dan doet geen enkele omstandigheid ertoe.”

Na vijf afleveringen moest Bert het spel verlaten. — © Play4

“Philippe was vaak mijn kamergenoot, mijn roomie. Er waren momenten dat ik hem verdacht als mol en momenten totaal niet. Maar als iemand het moeilijk heeft, dan wil ik helpen. Dan kan een hand op een schouder of rug zelfs al helpen. En ik vind dat de makers hierin een mooi beeld hebben geschetst van iemand die op zijn eigen grenzen stoot, en dat durft en màg aangeven. Dat is een signaal dat ik zelf heel belangrijk vind.”

Duivelse waterglijbaan

Uiteindelijk hield het Bert niet veel langer dan zijn roomie uit. Tijdens de eerste proef van de afleveringen, die zich afspeelde in een waterpark, voelde hij zich al niet in zijn element. “Ik was niet intens genoeg bezig met het spel en kon de info niet vinden die ik nodig had om de vragen te beantwoorden op de eliminatie. Het hielp natuurlijk ook niet dat ik de hele dag op die duivelse waterglijbaan vastzat (een deel van de kandidaten moest op de waterglijbaan een correct Nederlandstalig woord proberen vormen en dat kostte heel wat tijd, red.) en niet kon circuleren.”

Bert zat tijdens de eerste proef van de aflevering vast op de waterglijbaan, waar hij en andere kandidaten een correct Nederlands woord moesten zien te vormen — © Play4.

Tijdens de tweede opdracht – een bijzonder onderhoudende schietproef waarin de loyaliteit van de deelnemers werd getest – koos Bert ervoor om geen geld te verzamelen om de groepspot aan te dikken. Hij ging, uit onzekerheid, voor pasvragen. Helaas voor hem had Emanuelle, de door de groep aangeduide opperrechter die moest besluiten wie zijn buit mocht houden en wie niet, hem in het snotje.

“Zij was meedogenloos en heeft het eigenlijk perfect gespeeld. Ze heeft vijf pasvragen aan die proef overgehouden. Op dat moment zag ik mijn kansen om nog door te gaan helemaal verdwijnen. Ik ben best competitief, maar dat hou je niet altijd vol in dit spel. Per se willen winnen, dat heb ik moeten loslaten. Maar als ik het nu bekijk, ben ik heel blij met hoe ik het spel gespeeld heb.”

Tijdens de schietproef koos Bert ‘uit onzekerheid’ voor pasvragen, maar Emanuelle doorzag zijn trucjes. — © Play4

Op aandringen van de kinderen

Het zilveren randje aan het verhaal: Bert moest niet alleen naar huis. Tijdens de eerste proef kregen de kandidaten immers hulp van hun bezoekers. Bij Bert was dat zijn partner. “En zij was nog op het eiland. Dat was heel fijn, natuurlijk.”

Hij heeft zich de afgelopen weken bovendien goed geamuseerd met de zoektocht van kijkend Vlaanderen, waarbij zijn naam regelmatig als mol uit de bus kwam. “Ik vind dat zalig, die zotte theorieën. Ik lust blijkbaar tóch rode m&m’s, heb ik geleerd. En een diepe duiker was ik toch al niet, maar ik heb geleerd dat mooie zeemeerminnen me toch te veel afleiden.” (lacht)

Een geluk bij een ongeluk: Bert kon met zijn vriendin Anouk terug naar huis reizen. — © Play4

“Het was heerlijk om terug te zien en zeker samen met m’n kinderen, die ontzettend schrokken en door het lint gingen toen ze ontdekten dat hun papa mee deed aan De mol. Ik heb vooral meegedaan omdat zij er op aandrongen dat ik toch zeker m’n auditiefilmpje moest inzenden. Dat heb ik een uur voordat de inschrijvingen afsloten gedaan. Vroeger keek ik als kind al naar de eerste afleveringen van De mol. Wij volgden dat toen ook al met het hele gezin. Dus het was heel fijn om dat nu nog eens over te doen, dit keer met mij als vader en als deelnemer.”

Wat waren de hoogtepunten van zijn deelname? “Ik bedenk me een gezellig zwembadfeestje waarin ik een paar van m’n nieuwe vrienden en vriendinnen in het zwembad heb kunnen mikken (lacht). Ook was de dragshow ongelofelijk om te mogen doen. Aan mijn medekandidaten zou ik nog willen zeggen: probeer het spelletje niet te hard te spelen en blijf er de lol van inzien. Ik ben heel blij dat ik jullie heb leren kennen in één van de meest surrealistische reisjes die ik heb mogen maken.”