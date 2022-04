Stefanos Tsitsipas verslaat Davidovich Fokina en volgt zichzelf op in Monte Carlo

Tsitsipas heeft zo zijn achtste ATP-titel beet. Hij kroonde zich een eerste keer tot eindwinnaar in het Zweedse Stockholm (2018). Daarna volgden titels in 2019 in het Franse Marseille en het Portugese Estoril, alsook op de ATP Finals. In 2020 trad hij al eens in zijn eigen voetsporen in Marseille. In 2021 kaapte hij vervolgens de eindzege een eerste maal weg in Monte Carlo en was er ook een triomf in het Franse Lyon.

Davidovich Fokina, die in de achtste finales de Belgische nummer een David Goffin (ATP 47) de weg versperde, zal nog even moeten wachten om zijn eerste toernooiwinst op het ATP-circuit op zijn naam te mogen schrijven.