LVL kan de titel al ruiken na waanzinnige eerste finalematch

LVL staat op één overwinning van de titel. In een bloedstollende eerste titelfinale maakten zowel Genk als Gent reclame voor het volleybal. De thuisploeg zegevierde uiteindelijk in de tiebreak. LVL krijgt nu, weliswaar op Oost-Vlaamse bodem, twee kansen om de eerste hoofdprijs in de clubgeschiedenis te pakken.

Parijs-Roubaix en de zon hielden de fans niet weg uit de Alpha Hall. Maar het talrijk opgekomen publiek gaf de thuisploeg aanvankelijk geen vleugels. LVL werd in het midden helemaal overrompeld door het Gentse duo Janssens-Vandewiele en had in receptie te vaak geen verhaal tegen de bezoekende opslagdruk. Over 8-16 stoomde Gent door naar een pijlsnelle 11-25-setwinst.

© Dick Demey

Toen Lotte De Quick Gent in de tweede beurt meteen naar 0-3 serveerde leek Limburg op weg naar een penibele afstraffing, maar de allround sterke Bröring joeg net op tijd de vlam in de Genkse pan. Een misser van Flament zette de thuisploeg bij 9-8 een eerste keer op voorsprong. Boom, Hawinkel en Meynckens voerden de opslagdruk op, Gent zat nu plots in de hoek waar de klappen vielen. Een herboren LVL liep 19-12 uit en hing, tot grote opluchting van de thuisaanhang, de bordjes overtuigend gelijk.

© Dick Demey

LVL was gelanceerd. Onder impuls van uitblinkster Laura Meynckens, nog altijd maar 19, had Limburg ook in een bijzonder spannende en hoogstaande derde set het laatste woord. Favoriet Gent voelde echter niets voor een 3-1-nederlaag. Setter De Quick trok voluit de kaart van Janssens en Flament. Stijn Morand zag zijn troepen eenvoudig een tiebreak uit de brand slepen.

Opvallend: voor LVL was het de eerste vijfde set in de competitie dit seizoen. Dat belette het team van Julien van de Vyver, met Meynckens aan de opslag, niet om 5-2 uit te lopen. Maar de zenuwen gierden door de Limburgse kelen. Gent profiteerde en mocht dankzij twee opeenvolgende killblocks van Janssens draaien bij 6-8. Maar een laatste plottwist leverde een kranig LVL dan toch de overwinning op. De briljante Meynckens, die afklokte op 21 punten, nam in een bloedstollende slotfase haar verantwoordelijkheid. Bij 15-14 deed Krenicky met een killblock de zaal ontploffen.

© Dick Demey

© Dick Demey

© Dick Demey