Patrick Lefevere gepikeerd na andermaal pech voor één van z’n renners: “Bij Lampaert is de morele schade groot”

Volgende episode in het noodlottige voorjaar van Quick-Step Alpa Vinyl: Yves Lampaert die valt na een contact met een toeschouwer. Patrick Lefevere is not amused: “Dat kalf gaat vanavond gewoon naar huis, maar bij Yves Lampaert is de morele schade groot.”

Parijs-Roubaix heeft niet de grote ommekeer gebracht in het voorjaar van Quick-Step Alpha Vinyl. De ploeg had zes renners mee in de vroege waaier, maar daarna liep het toch opnieuw fout: Kasper Asgreen viel vlak voor de eerste kasseistrook en verloor meer dan drie minuten, Tim Declercq reed tot vier keer toe lek en daarna kwamen Florian Sénéchal én Yves Lampaert ten val na een contact met een toeschouwer.

Patrick Lefevere reageert gepikeerd: “Wat die supporter deed bij Yves is onvergeeflijk. Dat kalf gaat vanavond naar huis, maar bij Yves is de morele schade groot. Iedereen vraagt mij: ‘ga je hem zoeken?’ Maar waarom zouden we dat doen? Die vrouw in de Tour (met het bewust bord Allez Opi-Omi, nvdr.) heeft uiteindelijk een boete gekregen van 1200 euro. Voor Yves zat het podium er zeker in. Worst case was dat top vijf. Hij zei dat hij a bloc zat, maar welke renner niet? Over de overwinning moeten we niet praten: Dylan van Baarle was duidelijk de beste.”

Opvallend: in de verkenning had de Quick-ploeg geen enkele lekke band. “Toen hebben ze bij manier van spreken geprobeerd om lek te rijden”, aldus Lefevere. “Dat lukte niet en niet rijdt Tim vier keer lek. Dus ja, we hebben opnieuw veel pech, maar in Roubaix zal elk team dat verhaal kunnen vertellen.”