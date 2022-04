Christoph Roodhooft tevreden over voorjaar van Van der Poel, maar misnoegd over Jumbo-Visma-baas Plugge: “De dubbel was niet realistisch voor Mathieu”

Net als voor de Amstel Gold Race, startte Mathieu van der Poel (27) ook in Parijs-Roubaix als uitgesproken favoriet. Een derde klassieke zege dit jaar zat er voorlopig nog niet in voor MVDP die op de negende plaats strandde. Alpecin-Fenix-manager Christoph Roodhooft kon daar best mee leven nadat Van der Poel eerder al Dwars door Vlaanderen en de Ronde won en ook al derde werd in Milaan-San Remo en vierde in de Amstel Gold Race.