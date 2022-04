Papa en zoontje genieten van zonnig weer met vlieger, tot het plots misloopt

Soms is een fractie van een seconde al voldoende om grote problemen te veroorzaken. Dat heeft deze man in de Amerikaanse staat Indiana aan den lijve ondervonden. Toen hij en zijn driejarige zoon genoten van het mooie weer met een vlieger, moest het jongetje goed zijn best doen om die te blijven vasthouden. Op het moment dat de vader vraagt of hij moet overnemen, gaat het mis: de kleuter laat te vroeg los, waardoor de vlieger meteen wegwaait en in een elektriciteitskabel vast komt te zitten. “Die zit voor altijd vast!”, klonk het droog bij de grootmoeder van het kind, die het voorval kon filmen.