Chelsea plaatst zich na zege tegen Crystal Palace voor FA Cup-finale, Romelu Lukaku keert terug na blessure en mist enorme kans

De tweede finalist van de FA Cup is bekend. Nadat Liverpool zich zaterdag plaatste door te winnen van Manchester City (2-3), deed Chelsea zondag hetzelfde tegen Crystal Palace. The Blues wonnen met 2-0. Romelu Lukaku was er na blessureperikelen opnieuw bij en mocht een kwartiertje invallen, maar in dat tijdsbestek miste de Rode Duivel ook een enorme kans.

Loftus-Cheek opende de score voor Chelsea in de 65e minuut. Het schot van de middenvelder week af en was onhoudbaar voor doelman Butland. Mount (76.) verdubbelde de score met een simpele plaatsbal in de rechterbenedenhoek en zette de 2-0 eindscore op het bord. In minuut 72 mocht Benteke invallen. Lukaku kwam in de 77e minuut op het terrein. Lukaku kwam in de toegevoegde tijd nog dichtbij de 3-0, maar zijn schot eindigde op de linkerpaal.

De finale tegen Liverpool wordt op 14 mei gespeeld op Wembley.

Bekijk hieronder de goals van Loftus-Cheek en Mount:

