De nederlaag van Schoonbeek-Beverst bij Torpedo heeft ook zijn consequenties voor de titelstrijd, want Achel won in Alken en, ook al zijn de grensjongens volgend weekend vrij, de achtervolgers Schoonbeek-Beverst, Bree-Beek en Torpedo kunnen hen dan niet bijhalen. De beslissing over de titel valt waarschijnlijk pas op de slotdag.