Nieuwe tegenvaller voor Jumbo-Visma: Primoz Roglic moet door blessure forfait geven voor Ardens tweeluik

Primoz Roglic is er woensdag in de Waalse Pijl en zondag in Luik-Bastenaken-Luik niet bij. De ex-winnaar van La Doyenne sukkelt sinds de Ronde van het Baskenland met een overbelasting van een kniepees.

De 32-jarige Sloveen van Jumbo-Visma heeft al sinds begin april last van de knie. Hij won wel de openingstijdrit in de Ronde van het Baskenland, maar met de dagen begon dat gewricht meer op te spelen. Jumbo-Visma verkiest nu in functie van de Tour een volledig herstel voor de ex-winnaar van Luik-Bastenaken-Luik 2020. Het is de bedoeling dat Roglic zich via een hoogtestage voorbereidt op de Tour de France en dat hij in de aanloop naar Le Grand Départ in Kopenhagen het Critérium du Dauphiné meepikt.