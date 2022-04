Ooit was hij een van de topdiamantairs in Antwerpen. Hij reed er met zijn Bentley door de straten en maakte er grote sier. Maar in 2015 viel Erez Daleyot (65) van zijn sokkel: hij bleek een schuldenput van meer dan 350 miljoen euro te hebben gegraven. De gevallen diamantair zit nu in een Afrikaanse cel.