Liam Van Bylen wint met een dag vertraging in de Ster van Zuid-Limburg

Wat was voorspeld, is ook gebeurd. De tweede rit in lijn van de Ster van Zuid-Limburg eindigde ondanks enkele beklimmingen van de Duivelsberg op een massaspurt. Winnaar werd Liam Van Bylen van het Acrog-Tormans team. Hij versloeg met ruim verschil Yorick Slaets en de gele trui Tobias Svarre.

Winst voor de regerende nationale pistekampioen sprint maar dan met een dag vertraging. Een dag eerder in Gellik werd Van Bylen met slechts een banddikte geklopt door leider Svarre. Nochtans dacht Van Bylen zaterdag eerst dat hij had gewonnen. Niet dus. Begrijpelijk dat zijn gezicht achteraf op onweer stond en hij zondag op sportieve revanche belust was. Spreken met de benen. Dat is wat een renner moet doen. Voor Van Bylen was het na eerdere winst in Zoutleeuw zijn tweede seizoenszege. Sterk voor een knaap die vorig jaar nog nieuweling was.

Dankzij deze overwinning pakt hij 10” bonus, wordt zo 2de in het klassement (op 18” van leider Svarre) en springt over zijn Limburgse ploegmaat Niels Driesen (door bondscoach Carlo Bomans opgenomen in de Vredeskoers voor juniores die van 5 tot 8 mei betwist wordt) die op zijn beurt wel leider blijft in het klassement van beste Limburger.

© Freddy Vaes

Alarmfase rood

Het heeft niet veel gescheeld of de etappe van Gellik naar Opgrimbie, op papier de makkelijkste uit deze Ster, had het klassement totaal overhoop gehaald. Daarvoor zorgde een vlucht van drie renners met Thomas Baart, Peter Drabbe en Dominik Dunar. Alle drie stonden ze in het klassement op minder dan 40”. Aangezien ze een voorsprong tot meer dan een minuut bij elkaar sprokkelden, was het alarmfase rood in het peloton. Vooral de aanwezigheid van Dunar, de Tsjech rijdend voor het Nederlandse team Willebord, maakte het het Deense team met daarin de leider, behoorlijk lastig.

Maar de Denen lieten zich niet uit hun lood slaan, namen in de slotfase het heft in handen, met leider Svarre op kop. Op iets minder dan 5 km van het einde werden de drie leiders bijgehaald, waardoor er voor de tweede dag op rij met een quasi voltallig peloton voor de zege werd gespurt met dus winst voor de snelle Liam Van Bylen.