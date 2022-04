FUTSAL OVERZICHT. Eisden-Dorp wint slotmatch en springt over Hasselt

Op de slotdag van de reguliere competitie in eerste nationale werden de kaarten definitief geschud. Opvallend was dat zeven van de acht clubs hun positie behielden. Enkel Eisden-Dorp won nog een plekje door een straffe 3-4-winst bij Noorderwijk en eindigt zo zevende. Een streep door de rekening van FULL Hasselt, dat pijnlijk verloor van Borgloon in eigen huis en naar de achtste plek tuimelde (omdat het een winstmatch minder telt). In de eerste ronde van de play-offs neemt Hasselt het nu op tegen het ongenaakbare Halle-Gooik. Naast Hasselt tegen Halle-Gooik start de eindronde met Eisden-Dorp tegen Antwerpen, Charleroi tegen Châtelet en Borgloon tegen Noorderwijk. De eerstgenoemden spelen eerst thuis in een ‘best-of-3’ waarna het best geplaatste team twee keer het thuisvoordeel heeft.