YouTuber Bas Tietema rijdt 95 kilometer alleen voor de bezemwagen, maar haalt wel als allerlaatste Velodroom van Roubaix

Bas Tietema kon zich na afloop toch nog verfrissen in de befaamde douches. — © Peter Malaise

Een Nederlander won Parijs-Roubaix, maar ook een andere Nederlander verlegde zondag zijn grenzen in de Hel van het Noorden. YouTuber Bas Tietema, die dit seizoen als 27-jarige zijn profdebuut maakt, kwam buiten tijd als allerlaatste aan op de Velodroom van Roubaix. Na een solo van 95 kilometer, zo bleek na afloop.

Volgers van het YouTube-kanaal Tour de Tietema weten het intussen wel: de 27-jarige Bas Tietema houdt van Parijs-Roubaix. Hij werd in 2014 al eens derde in de belofteneditie van de Hel van het Noorden en zag dus een droom uitkomen toen hij deze week de selectie haalde bij zijn ploeg Bingoal - Pauwels Sauzen - Wallonie Bruxelles.

De wedstrijd verliep voor Tietema echter niet van een leien dakje. “Na het Bos van Wallers kwam ik alleen te zitten, en vanaf daar was het nog zo’n 95 kilometer”, vertelde de Nederlander bij Sporza. Opgeven deed hij niet: Tietema reed gewoon verder, met de bezemwagen in zijn zog. Uiteindelijk zou hij, weliswaar ruim buiten tijd en compleet uitgeput, toch de eindstreep in de befaamde velodroom halen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen