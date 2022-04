Als dat de pijn niet verzacht: Wout van Aert en Yves Lampaert worden door zoontjes opgewacht na Parijs-Roubaix

Geen Belgische zege in Parijs-Roubaix deze keer: Dylan van Baarle mag de grootste kassei meenemen naar huis. Voor de Belgische favorieten Wout van Aert en Yves Lampaert restten ereplaatsen, maar de twee vonden na de finish al snel troost bij hun kinderen. Georges van Aert en Aloïs Lampaert - respectievelijk vijftien en acht maanden oud - wachtten immers in de Velodroom van Roubaix op hun papa’s. En of dat de pijn verzacht zal hebben.